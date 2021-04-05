Пользователей WhatsApp начали взламывать через ложные сообщения от семьи и друзей

Сначала пользователь получает SMS с кодом и ссылкой. Затем ему приходит сообщение от своего контакта с вопросом, какой код содержался в тексте SMS. Если отправить этот код, то аккаунт WhatsApp будет взломан.

Возникает вопрос — как хакеры получают доступ к контактам? Всё просто — эти контакты были взломаны аналогичным способом.

Пока о данном методе взлома пишут зарубежные сайты. Неясно, пользуются ли им в русскоязычном сегменте WhatsApp. Если вы получите такие SMS и сообщение в мессенджере, то сначала свяжитесь с человеком, который прислал их, чтобы проверить ситуацию.