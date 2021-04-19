Пользователей WhatsApp обманули розовой темой оформления

Пользователю предлагают перейти по ссылке, которая якобы загрузит обновление. Апдейт, по словам мошенников, включает в себя розовую тему вместо надоевшей зелёной и другие полезные нововведения.

При переходе по ссылке пользователь может стать жертвой взлома. В итоге человек в целом может лишиться доступа к учётной записи.

Исследователь безопасность рассказал, что нужно делать, если вы столкнулись с новым видом мошенничества. Следует удалить розовый WhatsApp немедленно, отключить от аккаунта все устройства, очистить кэш браузера, проверить разрешения для всех приложений. Если обнаружится какое-то подозрительное разрешение, нужно отозвать его.

Розовый WhatsApp также может «спрятаться» в системе. Тогда нужно поискать его в настройках.