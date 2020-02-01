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Пользователи Android потратили на мобильные игры больше, чем владельцы iPhone
В Европе, по крайней мере
Аналитическая компания Sensor Tower подсчитала и выяснила, что в Европе пользователи мобильных устройств потратили в целом $7,4 млрд на игры за 2019 год. Интересно, что владельцы Android оставили разработчикам игровых приложений больше денег, чем пользователи iPhone.
Всего игры принесли 66% от всех доходов с мобильных приложений в Европе. Google Play внёс в этой больший вклад, чем App Store. Так последний заработал для разработчиков $3,3 млрд в 2019 году. А вот первый — $4,2 млрд. На Google Play приходится 57% от всех трат на мобильные игры в европейском регионе.
Больше всего денег на игровые приложения тратят жители Германии.