Пользователи Android потратили на мобильные игры больше, чем владельцы iPhone

Всего игры принесли 66% от всех доходов с мобильных приложений в Европе. Google Play внёс в этой больший вклад, чем App Store. Так последний заработал для разработчиков $3,3 млрд в 2019 году. А вот первый — $4,2 млрд. На Google Play приходится 57% от всех трат на мобильные игры в европейском регионе.

Больше всего денег на игровые приложения тратят жители Германии.