Пользователи Android пожаловались, что Spotify вылетает при подключении к Wi-Fi

Первые жалобы появились около двух недель назад. Большинство сообщений о сбоях поступает от владельцев Samsung Galaxy и Google Pixel. Пользователи пишут, что приложение становится полностью непригодным для использования — музыка останавливается, а экран «замирает».

Представители Spotify уже подтвердили наличие проблемы и заявили, что инженеры работают над исправлением. Однако пока неизвестно, когда выйдет обновление. Временное (и «топорное») решение — слушать музыку через мобильный интернет.