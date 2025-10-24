Пользователи Android пожаловались, что Spotify вылетает при подключении к Wi-Fi

Опубликовано 24 октября 2025, 10:301 мин.
Пользователи Android пожаловались, что Spotify вылетает при подключении к Wi-FiИ зависает
Многие владельцы Android-устройств сообщили о сбоях в работе Spotify. По данным СМИ, программа зависает и вылетает, если телефон или планшет подключён к Wi-Fi. При этом в мобильной сети приложение работает нормально.
Первые жалобы появились около двух недель назад. Большинство сообщений о сбоях поступает от владельцев Samsung Galaxy и Google Pixel. Пользователи пишут, что приложение становится полностью непригодным для использования — музыка останавливается, а экран «замирает».
Представители Spotify уже подтвердили наличие проблемы и заявили, что инженеры работают над исправлением. Однако пока неизвестно, когда выйдет обновление. Временное (и «топорное») решение — слушать музыку через мобильный интернет.