Пользователи Android-смартфонов более 100 млн раз скачали программу-имитацию iPhone

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Пользователи Android-смартфонов более 100 млн раз скачали программу-имитацию iPhoneИнтересно же
В последнее время на Android-смартфонах набирает популярность лончер Launcher iOS 16 , который позволяет эмулировать внешний вид последней операционной системы Apple iOS.
Launcher iOS 16 приносит на Android иконки приложений, виджеты и другие элементы оформления в стиле iOS.
Данное приложение было загружено более 50 миллионов раз из магазина Google Play. Аналогичное приложение под названием Phone 13 Launcher тоже было установлено более 50 миллионов раз.