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Опубликовано 18 февраля 2024, 23:15
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Пользователи Apple Pay столкнулись с массовым сбоем

Но есть отдельная группа, которая пострадала больше всего
Пользователи Apple Pay, особенно с картами Chase, столкнулись сегодня с проблемами при совершении покупок, что вызвало «недоумение и разочарование». В социальных сетях появились сообщения, в том числе от главного редактора The Verge Нилая Пателя (Nilay Patel), о том, что при попытке оплаты с помощью Apple Pay по картам Chase транзакции отклоняются.

Интересно, что использование той же карты напрямую, минуя Apple Pay, казалось, срабатывало для большинства, что позволяет предположить, что проблема заключается именно в интеграции двух сервисов. Кроме того, сообщения касались в основном клиентов Chase.

Представители службы поддержки Chase предложили несколько туманное объяснение: «техническое обслуживание» и «неожиданное обновление» для Apple Pay. Однако ни на веб-странице Apple, посвященной состоянию системы, ни в официальных каналах Chase не было представлено более подробной информации о характере проблемы или предполагаемых сроках ее решения (на момент написания этого материала).

Попытка Нилая Пателя связаться с Apple для получения разъяснений осталась без ответа, в результате чего пользователи столкнулись с «неудобствами и неопределенностью».

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Apple Pay
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#ошибки
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#оплата