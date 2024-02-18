Пользователи Apple Pay столкнулись с массовым сбоем

Интересно, что использование той же карты напрямую, минуя Apple Pay, казалось, срабатывало для большинства, что позволяет предположить, что проблема заключается именно в интеграции двух сервисов. Кроме того, сообщения касались в основном клиентов Chase.

Представители службы поддержки Chase предложили несколько туманное объяснение: «техническое обслуживание» и «неожиданное обновление» для Apple Pay. Однако ни на веб-странице Apple, посвященной состоянию системы, ни в официальных каналах Chase не было представлено более подробной информации о характере проблемы или предполагаемых сроках ее решения (на момент написания этого материала).

Попытка Нилая Пателя связаться с Apple для получения разъяснений осталась без ответа, в результате чего пользователи столкнулись с «неудобствами и неопределенностью».