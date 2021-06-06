Пользователи Apple узнают, какие именно данные о них собирают приложения

Обновление представят на следующей неделе на конференции Apple для разработчиков, пишет РБК. Компания запланировала показать контрольную панель, которая будет отслеживать активность сторонних приложений. Через неё можно будет узнать, какие именно данные и в каком объёме собираются. Так Apple хочет бороться с наиболее «агрессивными» с точки зрения сбора информации приложениями.

Ещё одно обновление, которое готовит Apple, позволит устанавливать статус пользователя для входящих уведомлений. Можно будет указать, что ты спишь, и уведомления не будут беспокоить. Также компания готовит обновлённую блокировку экрана для iPhone и iPad.