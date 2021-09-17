Пользователи Google Карт пожаловались на пугающий баг

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Пользователи Google Карт пожаловались на пугающий багСлышали «потусторонние» голоса
Пользователи Google Maps рассказали, что слышат загадочный мужской голос, когда запускают приложение. Это был низкий голос с индийским акцентом. Некоторые люди признались, что он испугал их.
Один из пользователей рассказал, что использует англоязычную озвучку в приложении, и обычно это женский голос. Однако недавно по пути домой он услышал незнакомый мужской голос.
То же самое слышали и другие пользователи Google Maps для iOS и Android. Судя по количеству сообщений на Reddit и Twitter, довольно много пользователей испугались происходящего. Официальный аккаунт Google Maps написал чуть позже, что это был баг, и компания уже работает над исправлением. Поэтому в скором времени нужно будет обновить приложение.