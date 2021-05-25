Пользователи Instagram могут начать зарабатывать на подписках

Глава Instagram уверен, что возможность подписаться на эксклюзивный контент будет более приятной для пользователей, чем просмотр рекламы. Также он отметил, что взволнован созданием способов монетизации для авторов, которые помогут им зарабатывать на жизнь в долгосрочной перспективе.

Кроме того, Instagram рассматривает рынок NFT. Под этим термином имеют в виду невзаимозаменяемые токены, которые представляют собой сертификаты уникальности цифрового объекта. Дело в том, что NFT-художники часто используют Instagram для демонстрации своих работ.

Какими именно будут подписка и NFT-нововведения в Instagram, пока неясно. Когда они появятся, тоже неизвестно.