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Пользователи Instagram начали намеренно публиковать уродливые фотографии

Новый тренд
Знаменитости в Instagram вместо глянцевых фотографий красивой жизни вдруг стали постить неприглядные фото плохого качества и не эстетичного содержания. Что же случилось?
Пользователи Instagram начали намеренно публиковать уродливые фотографии

Как отмечает Vice, лента Instagram уже некоторое время выглядит намеренно уродливой. Давно прошли времена, когда фото обрабатывались через приложение VSCO.

Арт-директор креативного агентства The Digital Fairy Джейн Макфарлейн считает, что этот тренд «уродливости» можно рассматривать как естественное продолжение тренда обыденности, возникшего во время пандемии. Тогда в соцсети стали выкладывать случайные и повседневные снимки.

Также есть мнение, что молодое поколение стало больше ценить самобытность, а не идеальность. Отмечается, что для снижения качества своего контента, люди стали чаще использовать фронтальные камеры, максимально приближение кадра. Некоторые даже покупают дешёвые цифровые камеры.

Большинство экспертов также считает, что дни Instagram сочтены, а эта «антиэстетичность» может стать последним этапом жизни платформы.

Источник: Vice
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