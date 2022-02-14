Пользователи Instagram начали намеренно публиковать уродливые фотографии

Как отмечает Vice, лента Instagram уже некоторое время выглядит намеренно уродливой. Давно прошли времена, когда фото обрабатывались через приложение VSCO.

Арт-директор креативного агентства The Digital Fairy Джейн Макфарлейн считает, что этот тренд «уродливости» можно рассматривать как естественное продолжение тренда обыденности, возникшего во время пандемии. Тогда в соцсети стали выкладывать случайные и повседневные снимки.