Пользователи хитростью научились отсрочивать повышение цен на YouTube

Пользователи Reddit и читатель The Verge рассказали, что при попытке отказаться от подписки им предложили продлить ее на шесть месяцев по старой цене (72,99 доллара).

Это предложение, по-видимому, доступно, когда пользователи входят в систему через веб-браузер и переходят к настройкам подписки. Некоторые подписчики сообщают, что предложение не высветилось у них, в то время как другие подтверждают заявления СМИ.