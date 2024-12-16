Пользователи хитростью научились отсрочивать повышение цен на YouTube

Опубликовано 16 декабря 2024, 12:001 мин.
Пользователи хитростью научились отсрочивать повышение цен на YouTubeКомпания предлагает некоторым подписчикам перерыв от повышения цен
Недавно YouTube TV объявил о повышении цен на 10 долларов, в результате чего ежемесячная абонентская плата для существующих пользователей с 13 января составит 82,99 доллара. Однако некоторым подписчикам удается избежать этого, всего-то угрожая отменой подписки.
Пользователи Reddit и читатель The Verge рассказали, что при попытке отказаться от подписки им предложили продлить ее на шесть месяцев по старой цене (72,99 доллара).
Это предложение, по-видимому, доступно, когда пользователи входят в систему через веб-браузер и переходят к настройкам подписки. Некоторые подписчики сообщают, что предложение не высветилось у них, в то время как другие подтверждают заявления СМИ.