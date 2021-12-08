Пользователи начали отказываться от Google Chrome и переходить на Microsoft Edge

Так, безоговорочный лидер Google Chrome всего за несколько месяцев, столкнулся с падением. Если летом на долю браузера приходилось 65,27% от общего числа активности в сети, то сейчас это число находится на уровне в 64,04%.

В то же время Microsoft Edge, наоборот, может похвастаться стремительным ростом. Благодаря этому, приложению редмондцев впервые удалось преодолеть рубеж в 4% общей активности и стать третьим по популярности браузером на планете — следом за Safari и Chrome.

Напомним, что рост популярности Edge начался с момента, как браузер «переехал» на рельсы Chromium. Также свою роль сыграл и отказ Microsoft от поддержки Edge Legacy вместе с Internet Explorer.