Опубликовано 29 ноября 2025, 13:30
Пользователи оказались не против попрощаться с ChromeOS в пользу новой ОС Google

Согласно опросу СМИ, большинство пользователей не будут скучать по ChromeOS, если Google заменит её на новую универсальную систему под кодовым названием «Aluminium OS».
Опрос, в котором приняли участие более 3500 человек, показал, что свыше 83% респондентов не против такого изменения. Они выразили надежду, что новая система «сохранит все возможности ChromeOS и предложит что-то новое».

Многие, как пишут СМИ, недовольны текущим «застоем» в развитии ChromeOS и «частой сменой приоритетов» Google. Читатели верят, что объединение ChromeOS и Android в одну платформу — это шаг вперёд.

Главным пожеланием к новой системе стала поддержка Windows-приложений. Пользователи также хотят, чтобы система предоставляла «больше возможностей для тонкой настройки».

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
