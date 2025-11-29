Пользователи оказались не против попрощаться с ChromeOS в пользу новой ОС Google

Опубликовано 29 ноября 2025, 13:301 мин.
Пользователи оказались не против попрощаться с ChromeOS в пользу новой ОС GoogleА вы?
Согласно опросу СМИ, большинство пользователей не будут скучать по ChromeOS, если Google заменит её на новую универсальную систему под кодовым названием «Aluminium OS».
© Ferra.ru
Опрос, в котором приняли участие более 3500 человек, показал, что свыше 83% респондентов не против такого изменения. Они выразили надежду, что новая система «сохранит все возможности ChromeOS и предложит что-то новое».
Многие, как пишут СМИ, недовольны текущим «застоем» в развитии ChromeOS и «частой сменой приоритетов» Google. Читатели верят, что объединение ChromeOS и Android в одну платформу — это шаг вперёд.
Главным пожеланием к новой системе стала поддержка Windows-приложений. Пользователи также хотят, чтобы система предоставляла «больше возможностей для тонкой настройки».