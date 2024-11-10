Приложения
Опубликовано 10 ноября 2024, 23:59
1 мин.

Пользователи разочаровались ИИ-диджеем Spotify

Настоящий лучше
AI DJ от Spotify стал частью всеобъемлющей волны искусственного интеллекта, но недавние отзывы показали его ограничения. Несмотря на то, что он играет музыку, исходя из данных пользователя, и звучит «почти как человек», он не может заменить «уникальную связь», которую может предложить настоящий ведущий, пишут СМИ.
Пользователи разочаровались ИИ-диджеем Spotify
© Ferra

В отличие от человеческого автора, AI DJ создает персонализированные плейлисты на основе прошлых прослушиваний, но не обладает «искренностью» и «эмоциональной связью», которые придают особый смысл эфиры ведущих станций.

Это, по мнению обозревателей, разница между прослушиванием музыки, которая кажется тщательно подобранной, и той, что основана только на данных.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#музыка
,
#Spotify
,
#критика