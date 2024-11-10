Пользователи разочаровались ИИ-диджеем Spotify

В отличие от человеческого автора, AI DJ создает персонализированные плейлисты на основе прошлых прослушиваний, но не обладает «искренностью» и «эмоциональной связью», которые придают особый смысл эфиры ведущих станций.

Это, по мнению обозревателей, разница между прослушиванием музыки, которая кажется тщательно подобранной, и той, что основана только на данных.