Пользователи разочаровались ИИ-диджеем Spotify

Опубликовано 10 ноября 2024, 23:591 мин.
Пользователи разочаровались ИИ-диджеем SpotifyНастоящий лучше
AI DJ от Spotify стал частью всеобъемлющей волны искусственного интеллекта, но недавние отзывы показали его ограничения. Несмотря на то, что он играет музыку, исходя из данных пользователя, и звучит «почти как человек», он не может заменить «уникальную связь», которую может предложить настоящий ведущий, пишут СМИ.
В отличие от человеческого автора, AI DJ создает персонализированные плейлисты на основе прошлых прослушиваний, но не обладает «искренностью» и «эмоциональной связью», которые придают особый смысл эфиры ведущих станций.
Это, по мнению обозревателей, разница между прослушиванием музыки, которая кажется тщательно подобранной, и той, что основана только на данных.