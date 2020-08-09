Пользователи смартфонов возмутились внедрению видеозвонков в почту Google

Сообщается, что сначала Google распространяла обновление среди небольшой группы пользователей. Теперь внедрение Meet началось для широкой аудитории Gmail. Обновление происходит автоматически.

Именно это не понравилось людям. Они описывают внедрение Meet как раздражающее и назойливое. Дело в том, что в приложении появилась панель переключения между Meet и Gmail, которая занимает место на экране.

К счастью, от нововведения можно избавиться. Нужно перейти в раздел «Настройки», выбрать нужный аккаунт и тапнуть на раздел «Встречи» (Meet). Далее следует убрать «галочку» с опции показа окна Meet. После этого, оно не будет мешать использованию почты.