Приложения
Опубликовано 15 сентября 2025, 16:30
1 мин.

Пользователи Spotify сами стали продавать свои данные, что не понравилось компании

За $55 тысяч
Spotify давно использует данные о привычках слушателей, чтобы создавать персональные плейлисты и зарабатывать на рекламе. Но недавно группа пользователей решила заработать на своей информации самостоятельно — и это не понравилось компании.
Пользователи Spotify сами стали продавать свои данные, что не понравилось компании

© Spotify

Более 18 тысяч человек присоединились к проекту Unwrapped, цель которого — продавать данные напрямую сторонним фирмам. Через платформу Vana, где можно монетизировать личные данные для обучения ИИ, они нашли покупателя — компанию Solo AI, позиционирующую себя как музыкальный сервис на базе искусственного интеллекта.

Участники проголосовали через децентрализованную организацию (DAO) и почти единогласно одобрили сделку. В результате Solo AI купила данные о музыкальных предпочтениях пользователей Spotify за $55 тысяч. Деньги были распределены в криптотокенах, и каждый получил около $5.

Spotify также осудила инициативу, но по другой причине: компания заявила, что проект нарушает её правила, запрещающие использовать данные для машинного обучения и перепродажи третьим лицам.