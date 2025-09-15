Пользователи Spotify сами стали продавать свои данные, что не понравилось компании

Более 18 тысяч человек присоединились к проекту Unwrapped, цель которого — продавать данные напрямую сторонним фирмам. Через платформу Vana, где можно монетизировать личные данные для обучения ИИ, они нашли покупателя — компанию Solo AI, позиционирующую себя как музыкальный сервис на базе искусственного интеллекта.

Участники проголосовали через децентрализованную организацию (DAO) и почти единогласно одобрили сделку. В результате Solo AI купила данные о музыкальных предпочтениях пользователей Spotify за $55 тысяч. Деньги были распределены в криптотокенах, и каждый получил около $5.

Spotify также осудила инициативу, но по другой причине: компания заявила, что проект нарушает её правила, запрещающие использовать данные для машинного обучения и перепродажи третьим лицам.