Пользователи Telegram-каналов смогут запретить пересылку сообщений

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Пользователи Telegram-каналов смогут запретить пересылку сообщенийИ это не все нововведения
Последнее обновление Telegram добавило функции защиты контента в группах и каналах, а также удаление переписки за указанный период и другие полезные нововведения.
Теперь создатели каналов и групп могут запретить своим подписчикам делать снимки экрана, сохранять фотографии и видеозаписи и пересылать сообщения. Чтобы включить защиту от копирования и пересылки, нужно перейти в профиль чата и выбрать «Тип группы/канала» > «Запретить копирование».
Кроме того, пользователи Telegram могут удалить историю сообщений в том или ином личном чате за конкретный день или промежуток времени. Для этого нужно открыть календарь и выбрать период для очистки.
Ещё теперь можно управлять активными сеансами Telegram через меню Устройства в настройках. Новая кнопка в этом разделе позволит моментально зайти в мессенджер на компьютере или через браузер.
Подробнее о нововведениях можно почитать в блоге Telegram
Источник: Telegram