Пользователи Telegram-каналов смогут запретить пересылку сообщений

Теперь создатели каналов и групп могут запретить своим подписчикам делать снимки экрана, сохранять фотографии и видеозаписи и пересылать сообщения. Чтобы включить защиту от копирования и пересылки, нужно перейти в профиль чата и выбрать «Тип группы/канала» > «Запретить копирование».

Кроме того, пользователи Telegram могут удалить историю сообщений в том или ином личном чате за конкретный день или промежуток времени. Для этого нужно открыть календарь и выбрать период для очистки.

Ещё теперь можно управлять активными сеансами Telegram через меню Устройства в настройках. Новая кнопка в этом разделе позволит моментально зайти в мессенджер на компьютере или через браузер.

Подробнее о нововведениях можно почитать в блоге Telegram