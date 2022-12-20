Пользователи TikTok теперь могут узнать, почему им рекомендуют то или иное видео

Пользователи TikTok теперь могут узнать, почему им рекомендуют то или иное видеоНам стали чуть больше понятны алгоритмы соцсети
TikTok запустил новый инструмент, который позволит понять, почему то или иное видео появилось в вашей ленте. Пока соцсеть выдаёт довольно общие объяснения, но в будущем они могут стать более индивидуальными.
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Алгоритмы TikTok давно славятся, как пугающе точные. Компания при этом говорит, что использует четыре критерия: что вы смотрите, чем делитесь, что лайкаете и на что подписываетесь. Но анализ показал, что только один из четырёх является по-настоящему важным.
Разработчики обнаружили, что на самом деле для TikTok ключевым является параметр, показывающий, как долго вы задерживаетесь на определённом фрагменте видео.
В ответ на это исследование соцсеть попыталась доказать, что делает шаги в направлении большей прозрачности. Но пока её инструмент ограничивается пояснениями типа «Это видео популярно в Соединённых Штатах».