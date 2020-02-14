Пользователи Tinder обманули приложение, чтобы получить второй шанс у девушек

О хитром способе написала журналистка издания The Atlantic Кэйтлин Тиффани (Kaitlyn Tiffany). Она выяснила, что мужчины периодически удаляют приложение и устанавливают его вновь. После этого они заходят в него под своим аккаунтом. Алгоритм Tinder считает, будто эти мужчины — новые пользователи. Поэтому они снова начинают появляться в поиске профилей.

Один из пользователей рассказал, что пользуется этим способом постоянно. Раз в две недели он удаляет и заново устанавливает Tinder.