Приложения
Сегодня 18:47
Пользователи Tinder обманули приложение, чтобы получить второй шанс у девушек
Но непонятно, насколько это эффективно
Механика приложения для знакомств Tinder предполагает, что после отказа от кандидатуры «свайпом» влево её профиль перестаёт попадаться пользователю в поиске. Однако некоторым мужчинам удалось обмануть приложение, чтобы получить второй шанс у девушек, которые не заинтересовались ими.
О хитром способе написала журналистка издания The Atlantic Кэйтлин Тиффани (Kaitlyn Tiffany). Она выяснила, что мужчины периодически удаляют приложение и устанавливают его вновь. После этого они заходят в него под своим аккаунтом. Алгоритм Tinder считает, будто эти мужчины — новые пользователи. Поэтому они снова начинают появляться в поиске профилей.
Один из пользователей рассказал, что пользуется этим способом постоянно. Раз в две недели он удаляет и заново устанавливает Tinder.