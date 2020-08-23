Пользователи WeChat решили судиться с Трампом из-за блокировки приложения

Группа истцов не связана с командой WeChat или с компанией-владельцем приложения Tencent, пишет The Verge. Обычные пользователи хотят оспорить указ президента, который считают антиконституционным.

По словам истцов, запрет WeChat коснётся американцев китайского происхождения. Они утверждают, что данное приложение является основным для многих китайцев в США. С помощью WeChat они общаются с близкими, читают новости и т.д.

Дональд Трамп же считает, что власти Китая используют WeChat в качестве инструмента пропаганды. Поэтому он запретил любые сделки с командой приложения. Позже аналитики заявили, что данное решение может плохо сказаться на американском бизнесе: например, Apple потеряет деньги, ведь продажи iPhone без WeChat сильно упадут.