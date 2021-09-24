Пользователи WhatsApp будут получать кешбэк за платежи в мессенджере

Пока кешбэк нельзя проверить никому кроме бета-тестеров. Скорее всего, функцию будут обкатывать на индийских пользователях. Есть слухи, что она в принципе останется эксклюзивной для Индии. Известно, что возвращаться будут до 10 рупий в определённых транзакциях. Зачисляться они будут в течение 48 часов.

WhatsApp будет уведомлять пользователей о том, что они могут получить кешбэк.

Недавно СМИ сообщили, что в WhatsApp появится функция поиска магазинов, заведений общепита и других компаний. Пользователи смогут взаимодействовать с ними напрямую через мессенджер. Эта опция тоже пока будет тестироваться в других странах.