Пользователи WhatsApp сделали рекордное количество звонков на Новый год

Сообщается, что число вызовов, в том числе по видеосвязи, составило более 1,4 млрд. Это максимальный показатель по количеству звонков за один день. Речь идёт, конечно, о мировой статистике.

По информации Facebook, количество вызовов в последний день 2020 года выросло более чем на 50% по сравнению с тем же днём в 2019 году. Также компания рассказала, что 31 декабря пользователи Facebook и Instagram провели более 55 млн живых трансляций.

Напомним, недавно стало известно, что команда WhatsApp работает над добавлением голосовых и видеозвонков в десктопную версию мессенджера.