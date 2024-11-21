Пользователи YouTube Music приняли новое обновление за баг

Опубликовано 21 ноября 2024, 17:161 мин.
Пользователи YouTube Music приняли новое обновление за багПриложение тестирует обновлённый интерфейс «Сейчас играет»
YouTube Music тестирует обновлённый интерфейс страницы Now Playing («Сейчас играет»), предлагая изменения в расположении элементов управления. Всё это следует за редизайном, проведённым в сентябре 2023 года, и направлено на улучшение «удобства использования». Правда, некоторые пользователи Reddit и других форумов задались вопросом «не баг ли это». Нет.
Ключевые изменения включают перемещение кнопок воспроизведения/паузы, следующего/предыдущего трека, перемешивания и перемотки прямо под название песни и имя исполнителя. Ранее эти элементы располагались внизу экрана, перед вкладками Up Next, Lyrics и Related. «Таймлайн» также получил новый дизайн: вместо тонкой линии с круговым указателем теперь используется прямоугольная форма, аналогичная основному приложению YouTube. Индикатор воспроизведения скрыт до взаимодействия с таймлайном.
Кроме того, карусель действий — «палец вверх/вниз», «Сохранить», «Поделиться» и другие — теперь перемещена в нижнюю часть экрана.
Именно эти радикальные изменения и заставили некоторых усомниться, что это целенаправленное обновление.