Пользователи YouTube Music приняли новое обновление за баг

Ключевые изменения включают перемещение кнопок воспроизведения/паузы, следующего/предыдущего трека, перемешивания и перемотки прямо под название песни и имя исполнителя. Ранее эти элементы располагались внизу экрана, перед вкладками Up Next, Lyrics и Related. «Таймлайн» также получил новый дизайн: вместо тонкой линии с круговым указателем теперь используется прямоугольная форма, аналогичная основному приложению YouTube. Индикатор воспроизведения скрыт до взаимодействия с таймлайном.

Кроме того, карусель действий — «палец вверх/вниз», «Сохранить», «Поделиться» и другие — теперь перемещена в нижнюю часть экрана.

Именно эти радикальные изменения и заставили некоторых усомниться, что это целенаправленное обновление.