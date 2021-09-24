Пользовательница TikTok испортила тысячи научных исследований одним роликом

Ролик сняла школьница из Флориды по имени Сара Фрэнк (Sarah Frank). Она рассказала своим подписчикам о сайте Prolific.co. Девушка отметила, что это просто сайт с кучей опросов, за которые можно получить деньги. Видео получило 4,1 млн просмотров за месяц. Люди стали активно посещать рекомендованную платформу.

Загвоздка в том, что Prolific — это научный инструмент для проведения опросов на тему поведения человека. Обычно учёные получали ответы от разнородной публики, это помогало им делать более объективные выводы по своим исследованиям. Однако после вирусного ролика платформу заполонили девушки возраста Сары.

Для исследователей, которым важно полагаться на репрезентативные выборки населения США, этот демографический сдвиг стал серьёзной проблемой. Исправить её пока не представляется возможным. Некоторые исследователи надеются, что платформа Prolific что-то предпримет.