Пользователям Google Почты разрешат отключить слежку

Как пишут СМИ, Google в ближайшие недели начнёт спрашивать у пользователей, хотят ли они применять персонализацию в Gmail, Meet и Chat, и стоит ли её отключать. Также людям предложат несколько «умных» функций, среди них — автоматическое распределение писем по категориям, карточки для покупок, бронирования и отслеживания посылок.

Эти опции при желании можно будет отключить, так же как и персонализацию, которая является, по сути, слежкой. Google использует данные Gmail, Meet и Chat для того, чтобы сделать фирменные сервисы более подходящими для каждого отдельного пользователя. Например, Карты могут показывать ресторан с зарезервированным столиком. Указанные выше «умные» функции тоже могут использовать данные и историю действий пользователя. К счастью, это можно будет отключить. Правда, сервисы тогда будут ограниченными по функциональности.