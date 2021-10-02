Пользователям Instagram и Facebook Messenger разрешили напрямую переписываться друг с другом

Приложения
Сегодня в 14:14
1 мин.
Пользователям Instagram и Facebook Messenger разрешили напрямую переписываться друг с другомПоявились общие групповые чаты
Facebook объявила, что два её мобильных приложения — Instagram и Messenger — теперь поддерживают кроссплатформенные групповые чаты. Это значит, что пользователи этих сервисов смогут переписываться напрямую.
В Facebook сказали, что пользователи могут вручную включить новую функцию. Почти 70% пользователей Instagram уже могут проверить нововведение.
Напомним, приложение для обмена фотографиями Instagram было создано в 2010 году, а Facebook купила его в 2012 году. Messenger — это приложение для обмена мгновенными сообщениями, разработанное самой Facebook. Теперь два сервиса вышли на новый уровень интеграции.
Кроссплатформенные чаты также позволяют устанавливать собственные темы, фоны и использовать эмодзи. Кроме того, компания осуществляет внедрение в прямой переписке Instagram опросов, позаимствованных из Messenger.