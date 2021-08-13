Пользователям Instagram разрешили посмотреть на мир глазами животных

Маски разработала компания PerseiLine. Она имитирует зрение восьми разных животных. Первое — это кошка. Эти животные, как пишут разработчики, близоруки, то есть плохо видят вдалеке. Также на мир можно посмотреть странными глазами мухи — они разделены на множество структурных единиц, каждая из которых воспринимает свою часть изображения.

Интересна будет маска собаки. Эти питомцы видят мир чётче, чем кошки, воспринимают блекло-голубые, жёлтые и зелёные тона. У лошади поле зрения разделено на две половины, по центру находится слепая зона.

Также можно опробовать зрение коровы, улитки, попугая, воробья. Найти новую маску можно найти в Instagram-профиле PerseiLine в отдельной вкладке.