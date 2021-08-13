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Сегодня в 18:00

Пользователям Instagram разрешили посмотреть на мир глазами животных

Кошки, мухи, собаки, лошади и других
В Instagram появилась новая маска Pet Vision. Она позволяет посмотреть на окружающий мир глазами различных животных.
Пользователям Instagram разрешили посмотреть на мир глазами животных

Маски разработала компания PerseiLine. Она имитирует зрение восьми разных животных. Первое — это кошка. Эти животные, как пишут разработчики, близоруки, то есть плохо видят вдалеке. Также на мир можно посмотреть странными глазами мухи — они разделены на множество структурных единиц, каждая из которых воспринимает свою часть изображения.

Интересна будет маска собаки. Эти питомцы видят мир чётче, чем кошки, воспринимают блекло-голубые, жёлтые и зелёные тона. У лошади поле зрения разделено на две половины, по центру находится слепая зона.

Также можно опробовать зрение коровы, улитки, попугая, воробья. Найти новую маску можно найти в Instagram-профиле PerseiLine в отдельной вкладке.