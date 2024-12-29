Приложения
Опубликовано 29 декабря 2024, 20:15
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Пользователям посоветовали не ставить бета-версии Windows

Названы 6 причин
Программа Windows Insider дает возможность протестировать ранние версии любимой многими ОС, но у нее есть несколько недостатков. Почему вам стоит дважды подумать, прежде чем присоединиться к программе, объясняет редактор XDA-Developer.
Пользователям посоветовали не ставить бета-версии Windows
© Ferra

Нестабильный пользовательский интерфейс: «инсайдерские» сборки подвержены ошибкам и сбоям, влияющим на такие задачи, как рендеринг видео и масштабирование на ультрашироких мониторах.

Случайные перезагрузки: неожиданные перезагрузки — это нормально, и они могут прервать работу, что чревато потерей данных, особенно если вы не используете автосохранение.

Снижение производительности: такие сборки могут вызывать замедление работы в ресурсоемких задачах, таких как игры и редактирование видео, причем производительность может варьироваться в зависимости от сборки.

Риск банальной потери данных: частые сбои или «синие экраны смерти» станут вашими друзьями, они могут повредить системные файлы.

Проблемы конфиденциальности: Microsoft собирает диагностические данные с вашего устройства, что в случае «чего» может вызвать проблемы с конфиденциальностью у некоторых пользователей.

Частые обновления: регулярные обновления хоть и исправляют ошибки, но могут вносить новые, а длительная установка может нарушить ваш обычный рабочий процесс.

Для большинства пользователей ожидание стабильных обновлений — лучший вариант, чем решение этих постоянных проблем.