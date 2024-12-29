Пользователям посоветовали не ставить бета-версии Windows

Пользователям посоветовали не ставить бета-версии WindowsНазваны 6 причин
- Нестабильный пользовательский интерфейс: «инсайдерские» сборки подвержены ошибкам и сбоям, влияющим на такие задачи, как рендеринг видео и масштабирование на ультрашироких мониторах.
- Случайные перезагрузки: неожиданные перезагрузки — это нормально, и они могут прервать работу, что чревато потерей данных, особенно если вы не используете автосохранение.
- Снижение производительности: такие сборки могут вызывать замедление работы в ресурсоемких задачах, таких как игры и редактирование видео, причем производительность может варьироваться в зависимости от сборки.
- Риск банальной потери данных: частые сбои или «синие экраны смерти» станут вашими друзьями, они могут повредить системные файлы.
- Проблемы конфиденциальности: Microsoft собирает диагностические данные с вашего устройства, что в случае «чего» может вызвать проблемы с конфиденциальностью у некоторых пользователей.
- Частые обновления: регулярные обновления хоть и исправляют ошибки, но могут вносить новые, а длительная установка может нарушить ваш обычный рабочий процесс.
Для большинства пользователей ожидание стабильных обновлений — лучший вариант, чем решение этих постоянных проблем.