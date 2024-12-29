Пользователям посоветовали не ставить бета-версии Windows

- Нестабильный пользовательский интерфейс: «инсайдерские» сборки подвержены ошибкам и сбоям, влияющим на такие задачи, как рендеринг видео и масштабирование на ультрашироких мониторах.

- Случайные перезагрузки: неожиданные перезагрузки — это нормально, и они могут прервать работу, что чревато потерей данных, особенно если вы не используете автосохранение.

- Снижение производительности: такие сборки могут вызывать замедление работы в ресурсоемких задачах, таких как игры и редактирование видео, причем производительность может варьироваться в зависимости от сборки.

- Риск банальной потери данных: частые сбои или «синие экраны смерти» станут вашими друзьями, они могут повредить системные файлы.

- Проблемы конфиденциальности: Microsoft собирает диагностические данные с вашего устройства, что в случае «чего» может вызвать проблемы с конфиденциальностью у некоторых пользователей.

- Частые обновления: регулярные обновления хоть и исправляют ошибки, но могут вносить новые, а длительная установка может нарушить ваш обычный рабочий процесс.