Пользователям Telegram разрешили скрывать номер даже от друзей

Во-первых, бета-версия мессенджера позволяет скрыть номер телефона даже для пользователей, у которых владелец номера записан в телефонной книге. Это повышает анонимность. Вероятно, таким образом Telegram хочет сделать невозможным метод деанонимизации пользователей, при котором создаётся большой контакт-лист из тысяч записей и потом сверяется с теми или иными группами.

Во-вторых, мессенджер добавил возможность создавать отложенные сообщения в личных чатах, группах и каналах. Как только отложенное сообщение отправится, оповещение придёт как получателям, так и отправителю. Создавать такие можно даже в Saved Messages, чтобы делать себе напоминалки.

Также в настройках приложения появился выбор цвета акцента из всей палитры.

Протестировать бета-версию можно следующим образом: сначала установить приложение TestFlight и войти в него, потом перейти по ссылке со смартфона или планшета, принять приглашение на тестирование, а затем скачать обновление.