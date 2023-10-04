Пользуетесь браузером Edge или Skype? Срочно обновитесь — Microsoft закрыла опасную дыру

Это было сделано для устранения двух уязвимостей в открытых библиотеках, используемых этими программами. Первая уязвимость, обозначенная как CVE-2023-4863, связана с проблемой в библиотеке WebP, которая может привести к сбоям или выполнению произвольного кода.

Вторая уязвимость (CVE-2023-5217) также связана с проблемой в библиотеке видеокодека libvpx, которая вызывает сбои приложений или позволяет выполнение произвольного кода.

Данные библиотеки широко используются в различных проектах. Например, libwebp используется в современных веб-браузерах, таких как Safari, Firefox, Edge и других, а также в популярных приложениях, таких как 1Password и Signal.

Libvpx, в свою очередь, можно найти в софте для кодирования и декодирования видео в форматах VP8 и VP9, а также для просмотра видео и онлайн-сервисах, таких как Netflix, YouTube и Amazon Prime Video.