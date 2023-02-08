Пользуетесь Tinder? Для приложения вышло полезное обновление

В настоящее время алгоритм Tinder отображает вашу анкету в рекомендациях других пользователей, независимо от того, проводите ли вы по их анкетам вправо или влево.

Режим инкогнито позволит скрыть ваш профиль от других пользователей, если вы не проявили к ним интерес.

Недостатком является то, что доступ к новой функции возможен только при подписке на Tinder Plus, Gold или Platinum. Нет, вы, конечно, можете скрыть свой профиль и бесплатно, но при включение этой функции вы не будете отображаться ни для кого в приложении и не сможете просматривать других пользователей.