Пользуетесь Tinder? Для приложения вышло полезное обновление

Пользуетесь Tinder? Для приложения вышло полезное обновлениеЕсли вы хотите не привлекать к себе нежелательное внимание
В Tinder теперь можно просматривать анкеты, оставаясь “невидимым” для других пользователей. Приложение для знакомств объявило о новом режиме инкогнито, который можно использовать для просмотра анкет без отображения в ленте рекомендаций. Но есть один нюанс: за это придется заплатить
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В настоящее время алгоритм Tinder отображает вашу анкету в рекомендациях других пользователей, независимо от того, проводите ли вы по их анкетам вправо или влево.
Режим инкогнито позволит скрыть ваш профиль от других пользователей, если вы не проявили к ним интерес.
Недостатком является то, что доступ к новой функции возможен только при подписке на Tinder Plus, Gold или Platinum. Нет, вы, конечно, можете скрыть свой профиль и бесплатно, но при включение этой функции вы не будете отображаться ни для кого в приложении и не сможете просматривать других пользователей.