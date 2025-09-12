Помогающий обучать ИИ OpenAI, Google стартап Mercor нацелился на оценку в $10 млрд

Сейчас Mercor показывает неплохой рост: годовой доход по текущему темпу превышает $450 млн, а за первую половину года компания получила $6 млн прибыли. Основной доход формируется за счёт предоставления экспертов — врачей, юристов, учёных — для обучения ИИ. Компания берёт комиссию за подбор и работу специалистов.

Клиентами Mercor считаются крупнейшие игроки индустрии: Amazon, Microsoft, Tesla, Nvidia и особенно OpenAI, которая, по данным СМИ, приносит значительную часть выручки.

Кроме подбора экспертов, Mercor планирует развивать инструменты для обучения моделей методом обратной связи (Reinforcement Learning) и создать собственный рынок рекрутинга на базе ИИ.