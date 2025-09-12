Помогающий обучать ИИ OpenAI, Google стартап Mercor нацелился на оценку в $10 млрд

Опубликовано 12 сентября 2025, 14:151 мин.
Помогающий обучать ИИ OpenAI, Google стартап Mercor нацелился на оценку в $10 млрдБлагодаря росту выручки
Mercor — молодой стартап, который помогает крупным компаниям, включая OpenAI и Google, находить специалистов для обучения и улучшения ИИ-моделей. По данным источников, компания обсуждает новый раунд инвестиций и рассчитывает на оценку свыше $ 10 млрд. В феврале Mercor привлекла $100 млн при оценке в $2 млрд.
Сейчас Mercor показывает неплохой рост: годовой доход по текущему темпу превышает $450 млн, а за первую половину года компания получила $6 млн прибыли. Основной доход формируется за счёт предоставления экспертов — врачей, юристов, учёных — для обучения ИИ. Компания берёт комиссию за подбор и работу специалистов.
Клиентами Mercor считаются крупнейшие игроки индустрии: Amazon, Microsoft, Tesla, Nvidia и особенно OpenAI, которая, по данным СМИ, приносит значительную часть выручки.
Кроме подбора экспертов, Mercor планирует развивать инструменты для обучения моделей методом обратной связи (Reinforcement Learning) и создать собственный рынок рекрутинга на базе ИИ.