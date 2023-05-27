Помогающий вам общаться ИИ Google вышел в бета-тест: но ваши сообщения получит и компания

Как отмечает Android Police, функция отправляет до «20 предыдущих сообщений» на серверы Google для создания тех самых предложений от ИИ, даже если включено сквозное шифрование (E2EE) через RCS.

Google признает эти условия на странице поддержки Magic Compose, объясняя, что собирает эти сообщения, включая эмодзи, реакции и URL-адреса, для обучения искусственного интеллекта генерировать подходящие ответы. Хотя вложения, голосовые сообщения и изображения не отправляются, подписи к изображениям и расшифровки голоса могут быть переданы.

Несмотря на заявления Google, опасения по поводу конфиденциальности сохраняются.