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Помогли ли запрет Instagram* и ограничения TikTok улучшить успеваемость детейМнение родителей и учителей
Сервис SuperJob опросил родителей и учителей, чтобы узнать их мнение о том, помогают ли успеваемости детей блокировка Instagram (*принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена, мы обязаны указывать это) и ограничения TikTok.
30% преподавателей считают, что уход из России соцсетей Instagram, Facebook, Twitter, а также ограничения в работе TikTok сказались на учебе школьников скорее положительно. 41% опрошенных отметил, что это никак не повлияло на успеваемость детей. А вот 9% учителей, что такие обстоятельства и вовсе сказали на учёбе негативно.
Срежи родителей тоже 30% заявили о положительном влиянии ухода соцсетей на учёбу детей. 54% родителей сказали, что никаких изменений не заметили. Кроме того, многие старшеклассники продолжают пользоваться Instagram* через VPN. 6% родителей считают, что уход соцсетей сказался на учёбе их детей негативно.