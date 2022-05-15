Помогли ли запрет Instagram* и ограничения TikTok улучшить успеваемость детей

30% преподавателей считают, что уход из России соцсетей Instagram, Facebook, Twitter, а также ограничения в работе TikTok сказались на учебе школьников скорее положительно. 41% опрошенных отметил, что это никак не повлияло на успеваемость детей. А вот 9% учителей, что такие обстоятельства и вовсе сказали на учёбе негативно.

Срежи родителей тоже 30% заявили о положительном влиянии ухода соцсетей на учёбу детей. 54% родителей сказали, что никаких изменений не заметили. Кроме того, многие старшеклассники продолжают пользоваться Instagram* через VPN. 6% родителей считают, что уход соцсетей сказался на учёбе их детей негативно.