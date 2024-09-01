Приложения
Опубликовано 01 сентября 2024, 05:15
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Понравившееся многим «обновление» Facebook* оказалась глюком

А не ребрендингом
Забавно, но недавняя смена иконки приложения Facebook, понравившаяся одним пользователям и раскритикованная другими, оказалась не ребрендингом, а всего лишь глюком. Пользователи заметили новую иконку с черным фоном и синим логотипом, резко отличающуюся от классического сине-белого дизайна.
Понравившееся многим «обновление» Facebook* оказалась глюком
© Ferra

Менеджер по коммуникациям Meta* Дэйв Арнольд пояснил, что смена дизайна была вызвана «технической проблемой», а не намеренным редизайном. «Это было вызвано технической проблемой и уже решено», — сказал Арнольд. Ошибка затронула пользователей как iOS 17, так и iOS 18.

Понравившееся многим «обновление» Facebook* оказалась глюком

© 9to5Mac

Глюк был связан с новыми опциями тематизации иконок, представленными в iOS 18, которые позволяют использовать темный режим для иконок приложений. Однако проблема также затронула устройства с предыдущей версией iOS.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#обновление
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#дизайн