Понравившееся многим «обновление» Facebook* оказалась глюком

Глюк был связан с новыми опциями тематизации иконок, представленными в iOS 18, которые позволяют использовать темный режим для иконок приложений. Однако проблема также затронула устройства с предыдущей версией iOS.

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