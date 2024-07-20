Пополнение кладбища Google: сократитель ссылок компании закроют через год

Опубликовано 20 июля 2024, 11:15
1 мин.
Пополнение кладбища Google: сократитель ссылок компании закроют через годПереход на динамические ссылки Firebase настоятельно рекомендуется
Google объявила о скором закрытии своего сервиса сокращения ссылок, поддержка которого завершится 25 августа 2025 года. Сервис, устаревший с 2018 года, перестанет обслуживать существующие ссылки, поскольку Google переводит пользователей на Firebase Dynamic Links.
Начиная с 23 августа 2024 года, пользователи Google URL Shortener (goo.gl) будут видеть промежуточную страницу при переходе по ссылкам. Эта страница будет информировать пользователей о том, что ссылки больше не будут поддерживаться после определенной даты. Сначала это уведомление будет отображаться лишь на небольшом проценте ссылок, но постепенно его количество будет увеличиваться вплоть до окончательного прекращения работы сервиса.
Во избежание сбоев Google рекомендует как можно скорее перевести все важные ссылки goo. gl на альтернативные сокращатели URL.