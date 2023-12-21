Попрощайтесь с ожиданием на линии: Google создал чат-бот с ИИ для техподдержки

Пользователи, переходящие на страницы поддержки таких продуктов, как Google Maps, Messages и Account, будут сталкиваться с «чатбоксами», приглашающими их к общению для получения быстрых ответов и решения проблем. ИИ делает акцент на этапе обучения, признавая возможные неточности и «обеспечивая конфиденциальность».

Развернув окно чата, пользователи могут начать подробный разговор, задавая вопросы или добавляя контекст. Каждое взаимодействие начинается с дружелюбного «Привет, я ИИ-помощник», при этом пользователи могут оценить полезность ответов. ИИ предлагает последующие вопросы и предоставляет возможность ознакомиться с документами поддержки, на основании которых были даны ответы.

Хотя ИИ-помощник не является универсальным для всех страниц справки Google, он знаменует собой значительный шаг в использовании генеративного ИИ для поддержки клиентов в режиме реального времени, поэтому введение похожих решений у других компаний — дело времени.