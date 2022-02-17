Популярная соцсеть Twitter позволит помечать "хороших" ботов

Хотя слово "бот" часто имеет негативный оттенок, Twitter отметил, что есть и полезные боты, которые автоматически сообщают в Твиттере такую полезную информацию, как обновления информации о COVID-19, предупреждения о землетрясениях, и многое другое.

Как и во время тестирования, аккаунты Twitter, пометившие себя как боты, будут отображать эту информацию в своем профиле Twitter. Под именем аккаунта и @username появится маленький значок робота, а также слова "Automated by", за которыми последует ник владельца аккаунта. В биографии бота в Twitter подробно описывается его предназначение.

Когда боты пишут твиты, их автоматический статус также будет виден в лентах пользователей.

Twitter утверждает, что эта информация поможет пользователям решить, за какими аккаунтами следить, с какими взаимодействовать и каким доверять.