Популярная соцсеть Twitter расскажет попали ли вы в "теневой бан"

По его словам, новая функция будет объяснять, почему пользователь попал туда. Для справки: теневым баном обычно называют ситуацию, когда профиль пользователя трудно найти или его сообщения невидимы для других пользователей (в данном случае в Twitter), даже для подписчиков. Новая функция также предоставит инструкции по подаче апелляции.

Маск не уточнил, когда будет внедрена функция, но в своем сообщении в Twitter в четверг он написал: "Twitter работает над обновлением программного обеспечения, которое покажет истинный статус вашей учетной записи, чтобы вы четко знали, были ли вы заблокированы, причину этого и как подать апелляцию".