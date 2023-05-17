Популярное для удаленных уроков приложение Zoom получит чат-бота с ИИ

Популярное для удаленных уроков приложение Zoom получит чат-бота с ИИКоторый пока что будет помогать техподдержке
Компания Zoom объявила о сотрудничестве с компанией Anthropic для интеграции ИИ-помощника Claude в свою платформу. Как объяснила компания, это нужно «для повышения производительности».
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Первоначально Zoom включит чат-бота в свой продукт Contact Center, улучшая поддержку клиентов за счет более совершенных функций самообслуживания и направляя пользователей к соответствующим решениям.
Интеграция также позволит Claude находить необходимые ссылки и ресурсы для агентов поддержки, пока они помогают клиентам. Хотя Zoom не предоставил конкретных подробностей о внедрении Claude в другие области приложения, например, чаты и созвоны, вполне вероятно, что ИИ-ассистент также поможет Zoom конкурировать с такими приложениями, как Slack.
Напомним, что Zoom уже имеет функции с поддержкой ИИ через Zoom IQ, включая создание резюме и черновиков сообщений.