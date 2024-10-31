Популярное фитнес-приложение раскрыло передвижения Путина, Трампа и прочих мировых лидеров

Как выяснили журналисты Le Monde, охрана президентов США, Франции и России активно пользуется этим приложением для мониторинга тренировок, но данные становятся публичными, что позволяет легко узнать маршруты и локации.

Так, например, Strava помогла отследить визит французского президента Макрона на курорт Онфлёр, который не был анонсирован официально.

Этот случай привлёк внимание к рискам, связанным с фитнес-трекерами, такими как утечка личных данных и нарушений конфиденциальности.

Политики конфиденциальности приложений зачастую допускают сбор и передачу данных третьим лицам, что может использоваться для корректировки страховок и других целей.

Bluetooth-связь также является уязвимым звеном, позволяющим хакерам перехватывать данные пользователей.