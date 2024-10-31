Приложения
Опубликовано 31 октября 2024, 07:59
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Популярное фитнес-приложение раскрыло передвижения Путина, Трампа и прочих мировых лидеров

И это, на самом деле, пугает
Расследование показало, что конфиденциальные маршруты передвижений мировых лидеров и их окружения можно отследить через популярное фитнес-приложение Strava, которое используют телохранители.
Популярное фитнес-приложение раскрыло передвижения Путина, Трампа и прочих мировых лидеров
© Ferra

Как выяснили журналисты Le Monde, охрана президентов США, Франции и России активно пользуется этим приложением для мониторинга тренировок, но данные становятся публичными, что позволяет легко узнать маршруты и локации.

Так, например, Strava помогла отследить визит французского президента Макрона на курорт Онфлёр, который не был анонсирован официально.

Этот случай привлёк внимание к рискам, связанным с фитнес-трекерами, такими как утечка личных данных и нарушений конфиденциальности.

Политики конфиденциальности приложений зачастую допускают сбор и передачу данных третьим лицам, что может использоваться для корректировки страховок и других целей.

Bluetooth-связь также является уязвимым звеном, позволяющим хакерам перехватывать данные пользователей.

Источник:CNews
Автор:Булат Кармак
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