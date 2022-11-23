Популярное во время пандемии приложение потеряло 90% в цене акций после ее "конца"

Последнее падение акций почти на 10% случилось после того, как компания снизила годовой прогноз продаж и показала самый медленный квартальный рост.

Компания, ставшая известной во время локдауна и коронавирусных ограничений благодаря популярности своих инструментов для проведения видеоконференций, пытается “переосмыслить” себя, предлагая такие продукты, как облачный сервис звонков Zoom Phone и конференц-хостинг Zoom Rooms.

"У компании Zoom есть фундаментальный недостаток - ей приходится тратить большие средства, чтобы удержать долю рынка. Расходы на удержание, а не на рост доли рынка никогда не являются чем-то хорошим, и это признак грядущих проблем", - сказала аналитик по акциям Hargreaves Lansdown Софи Лунд-Ятс.