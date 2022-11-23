Популярное во время пандемии приложение потеряло 90% в цене акций после ее "конца"Коронавирусных ограничений уже почти нет, как и спроса на Zoom
Акции компании Zoom упали примерно на 90% с октября 2020 года. А параллельно с этим бывшая "любимица" инвесторов пытается приспособиться к миру, сложившемуся после коронавируса, сообщает Reuters.
Последнее падение акций почти на 10% случилось после того, как компания снизила годовой прогноз продаж и показала самый медленный квартальный рост.
Компания, ставшая известной во время локдауна и коронавирусных ограничений благодаря популярности своих инструментов для проведения видеоконференций, пытается “переосмыслить” себя, предлагая такие продукты, как облачный сервис звонков Zoom Phone и конференц-хостинг Zoom Rooms.
"У компании Zoom есть фундаментальный недостаток - ей приходится тратить большие средства, чтобы удержать долю рынка. Расходы на удержание, а не на рост доли рынка никогда не являются чем-то хорошим, и это признак грядущих проблем", - сказала аналитик по акциям Hargreaves Lansdown Софи Лунд-Ятс.