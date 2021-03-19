Популярность соцсети Clubhouse в России резко упала

Как пишет Билайн в своём Telegram-канале, с начала февраля у Clubhouse наблюдался взрывной рост, пик популярности случился 19 февраля. Сообщается, что мужчины заходили в приложение чаще, чем женщины.

После февраля популярность Clubhouse начала снижаться. Например, в период с конца месяца по 4 марта трафик упал на 35,2%. А вот на неделе с 5 марта по 11 марта снижение составило 54,2% по сравнению с пиковыми показателями.

Если же сравнивать 19 марта с 18 февраля, то падение выглядит очень резким — на 303,1%.

Напомним, у Clubhouse пока есть только официальный клиент для iOS.