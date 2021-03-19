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Сегодня в 16:25
Популярность соцсети Clubhouse в России резко упала
А официального приложения для Android всё нет
Специалисты проекта «#БилайнАналитика» проанализировали популярность Clubhouse и увидели, что она неуклонно падает в России. В начале года эта соцсеть, ориентированная на голосовое общение, показала взрывной рост.
Как пишет Билайн в своём Telegram-канале, с начала февраля у Clubhouse наблюдался взрывной рост, пик популярности случился 19 февраля. Сообщается, что мужчины заходили в приложение чаще, чем женщины.
После февраля популярность Clubhouse начала снижаться. Например, в период с конца месяца по 4 марта трафик упал на 35,2%. А вот на неделе с 5 марта по 11 марта снижение составило 54,2% по сравнению с пиковыми показателями.
Если же сравнивать 19 марта с 18 февраля, то падение выглядит очень резким — на 303,1%.
Напомним, у Clubhouse пока есть только официальный клиент для iOS.