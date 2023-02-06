Популярную соцсеть обвинили в том, что она даёт детям лёгкий доступ к наркотикам

Родители подали иск против Snapchat и его материнской компании SNAP. Один из истцов рассказал, что его 14-летний сын якобы использовал приложение, чтобы связаться с торговцем наркотиками.

Родители считают, что Snapchat «игнорирует вред, который его продукт причиняет пользователям». Они резко заявляют, что компания «передала бразды правления приложением торговцам наркотиками». Snapchat уже сообщил, что тесно сотрудничает с правоохранительными органами и «использует передовые технологии, чтобы… находить и закрывать учётные записи торговцев наркотиками… блокировать результаты поиска по терминам, связанным с наркотиками».