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Приложения
Вчера 19:29

Популярные приложения для iPhone отправляют местоположения и личные данные в интернет

Apple при этом ничего не нарушает
Журналисты издания The Washington Post обнаружили, что многие приложения для iOS в фоновом режиме отправляют конфиденциальные данные пользователей сторонним компаниям.

Сотрудники издания увидели это, используя программу Disconnect Privacy Pro. Она показала, что приложения сторонних разработчиков передают третьим сторонам номера телефонов, адреса электронных почт, геолокацию и IP-адреса пользователей. Для сбора данных приложения применяют специальные трекеры. За неделю журналисты насчитали более 5400 таких инструментов.

Вот список приложений, передающих данные: Microsoft OneDrive, Mint, Nike, Doordash, Spotify, Yelp, The Weather Channel, Citizen и, как это ни странно, The Washington Post.

Стоит отметить, что трекеры, как правило, используются для диагностики работы приложений и для составления таргетированной рекламы. Однако любое хранение личных данных на сторонних серверах само по себе небезопасно.

Интересно, что в данной ситуации Apple обвинять не в чем: приложения компании трекеры не используют.

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