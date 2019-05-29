Популярные приложения для iPhone отправляют местоположения и личные данные в интернет

Сотрудники издания увидели это, используя программу Disconnect Privacy Pro. Она показала, что приложения сторонних разработчиков передают третьим сторонам номера телефонов, адреса электронных почт, геолокацию и IP-адреса пользователей. Для сбора данных приложения применяют специальные трекеры. За неделю журналисты насчитали более 5400 таких инструментов.

Вот список приложений, передающих данные: Microsoft OneDrive, Mint, Nike, Doordash, Spotify, Yelp, The Weather Channel, Citizen и, как это ни странно, The Washington Post.

Стоит отметить, что трекеры, как правило, используются для диагностики работы приложений и для составления таргетированной рекламы. Однако любое хранение личных данных на сторонних серверах само по себе небезопасно.

Интересно, что в данной ситуации Apple обвинять не в чем: приложения компании трекеры не используют.