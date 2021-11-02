Популярный бесплатный сервис для видеозвонков начнёт показывать рекламу

В Zoom сообщили, что рекламу начнут показывать бесплатным пользователям в «определённых странах». В каких именно, к сожалению, не сообщается. Пользователи будут видеть рекламу только в том случае, если они присоединятся к встрече, организованной другим пользователем, который не платит за приложение.

Стоит отдать Zoom должное — реклама не будет показываться во время самих звонков. Тем не менее это потенциально серьёзный сдвиг в концепции сервиса. До сих пор, пожалуй, самым большим ограничением для бесплатных пользователей Zoom было 40-минутное ограничение на продолжительность групповых звонков.

В Zoom отметили, что показ рекламы необходим им для поддержки инвестиций в сервисе.