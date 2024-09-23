Приложения
Опубликовано 23 сентября 2024, 09:00
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Популярный Mac-браузер Arc нашел у себя серьезную уязвимость

И устранил ее
The Browser Company, создатели популярного Mac-браузера Arc, недавно раскрыли серьезную уязвимость в системе безопасности, которая могла позволить удаленное выполнение вредоносного кода на компьютерах пользователей. Обнаруженная в конце августа проблема была оперативно исправлена, и компания подтвердила, что ни один пользователь не пострадал от эксплойта.
Популярный Mac-браузер Arc нашел у себя серьезную уязвимость

© The Browser Company

Уязвимость была связана с функцией Arc «Boost», которая позволяет пользователям настраивать веб-сайты с помощью CSS и JavaScript. Хотя компания ранее ограничивала доступ к «бустам», содержащим пользовательский JavaScript, лазейка в конфигурации бэкенда Firebase позволяла пользователям изменять идентификатор создателя буста после его создания. Это потенциально могло позволить злоумышленникам синхронизировать буст с устройством другого пользователя, если они получали его идентификатор пользователя различными способами.

Для повышения безопасности The Browser Company по умолчанию отключила JavaScript в синхронизированных бустах, требуя от пользователей явного включения на других устройствах. Кроме того, компания планирует отказаться от использования Firebase для новых функций и усилить свою команду безопасности.

Источник:9to5mac
Автор:Максим Многословный
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