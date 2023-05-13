Популярный мессенджер Discord сообщил о массовой утечке данных пользователей

В результате взлома стали известны адреса электронной почты пользователей, а также сообщения и файлы, которыми они обменивались со службой поддержки Discord.

Discord принял незамедлительные меры, отключив взломанную учетную запись и проведя сканирование вредоносных программ на пострадавшей машине. Они также сотрудничали со своим партнером по обслуживанию клиентов для принятия мер, направленных на предотвращение подобных инцидентов в будущем.

Хотя Discord считает, что риск ограничен, они призвали пользователей оставаться бдительными в отношении любой подозрительной активности или сообщений, включая возможные попытки мошенничества или фишинга.