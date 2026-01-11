Популярный мобильный сканер Microsoft Lens закроют в марте

С 9 февраля 2026 года Microsoft Lens исчезнет из Google Play и App Store. После этой даты установить приложение заново будет нельзя.

Причина закрытия Lens — стратегия Microsoft по «объединению похожих функций» и «концентрации на сервисах с искусственным интеллектом», включая Copilot. Компания пояснила, что возможности Lens и так встроены в приложение OneDrive. Однако есть важное отличие: через OneDrive файлы сохраняются только в облаке, а не в памяти телефона. Придётся скачивать их вручную.