Популярный сервис аренды жилья банит пользователей, "тесно связанных" с уже забанеными

В случаях, когда пользователь заблокирован из-за связи с другим пользователем, который считается проблемным, он может вернуться на платформу только в том случае, если его проблемный знакомый успешно обжалует запрет или если он сможет доказать, что они не "тесно связаны". Да, презумпция невиновности здесь не работает.

Airbnb подтвердила Vice, что они действительно блокируют пользователей, если компания обнаруживает, что они "скорее всего путешествуют" с другим человеком, который уже был заблокирован. Компания заявила, что делает это в качестве "необходимой меры предосторожности", хотя и понимает несовершенство системы.